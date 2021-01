Islam, Indonesia: 80 frustate a coppia gay

BANDA ACEH, 28 GEN – Una coppia gay è stata frustata oggi in pubblico nella provincia indonesiana di Aceh per avere fatto sesso: i due hanno ricevuto quasi 80 frustate ciascuno secondo la locale legge islamica che vieta, tra l’altro, anche il consumo di alcol, il gioco d’azzardo, l’adulterio ed i rapporti sessali prima del matrimonio.

Gli uomini, entrambi sui vent’anni, erano stati arrestati a novembre in una casa in affitto dove il proprietario li aveva trovati mezzi nudi in camera da letto. Sempre oggi, altre quattro persone hanno ricevuto tra 17 e 40 frustate ciascuno per avere consumato bevande alcoliche o avuto incontri con persone del sesso opposto. La provincia di Aceh è l’unica in Indonesia che impone la fustigazione come punizione. (ANSA).

