You Tube censura l’intervento di Armando Manocchia su Canale Italia

“Nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.” Orwell1984.

You Tube, uno dei nuovi padroni del mondo (o che si crede tale) che stabiliscono i nuovi paradigmi della libertà di espressione, ha censurato l’intervento di Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.it, ospite della trasmissione ‘Notizie Oggi Linea Sera’.

Il video dell’intervento, pubblicato sul canale You Tube da Canale Italia, che lo scorso venerdi sera ha ospitato nel talk in diretta dalla 20 alle 22 condotto dal Prof. Vito Monaco, anche la saggista Ornella Mariani e il bravissimo attore Enrico Montesano (da remoto), è stato censurato da You tube e l’emittente è stata punita con il divieto di pubblicare altri contenuti per una settimana.

Per quanto riguarda il direttore di ImolaOggi, Manocchia ha risposto ai censori mondialisti con una frase di Voltaire: “Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare” e, a conferma di quanto dice, e cioè che i “negazionisti” sono coloro che negano la verità, ha chiuso il cerchio con una frase di J.F. Kennedy: “Il massimo della stupidità si raggiunge non tanto ingannando gli altri ma se stessi, sapendolo. Si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, mai tutti per sempre“.

