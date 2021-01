Festival Sanremo, Locatelli: sia occasione per promuovere i vaccini

Sanremo, Locatelli: “Sia occasione per promozione vaccini”

“Le regole sono le stesse che valgono per qualsiasi evento pubblico. Il Festival di Sanremo non fa eccezione. A questo proposito faccio un appello a tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo perchè ci aiutino a promuovere la campagna di vaccinazione”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.”

Ministero Salute – Fonte: Agenzia Vista

