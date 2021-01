Michigan, negozio offre marijuana gratis a chi si vaccina

Un negozio di marijuana in Michigan ha lanciato la promozione “Pot for Shots”. Tradotto: chiunque si sia vaccinato e porterà al negozio la prova scritta dell’avvenuta inoculazione riceverà marijuana gratis. Uno spinello già gentilmente rollato dagli addetti del negozio che premieranno così il suo gesto responsabile. I protagonisti di questa iniziativa sono i gestori del “Greenhouse of Walled Lake” che hanno spiegato l’iniziativa lanciando un comunicato stampa.

Le parole del proprietario del negozio – “Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza dell’importanza di ottenere la vaccinazione contro la Covid mentre noi come comunità combattiamo questa orribile pandemia”. A parlarne è Jerry Millen, il proprietario del negozio. “’Pot for Shots’ è il nostro modo di mostrare il nostro impegno nell’aiutare la comunità a tornare alla normalità. Sosteniamo l’uso sicuro e responsabile della cannabis e speriamo che questo sia l’inizio della fine di questa insidiosa pandemia”.

Dal negozio assicurano che non sarà necessario nessun acquisto. Il loro è solo un servizio “sociale” che fanno alla comunità. […]

https://www.today.it/rassegna/marijuana-gratis-vaccinati-covid.html

