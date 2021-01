Piano Biden contro il coronavirus: poteri di guerra, mascherine e quarantena

foto AFP

Rita Lofano – AGI – Poteri di guerra, mascherine, test e quarantena per chi arriva dall’estero. Nel secondo giorno di presidenza, Joe Biden lancia il suo piano nazionale contro il coronavirus e firma dieci ordini esecutivi per attuarlo. “I vaccini ci danno speranza”, ma la campagna di immunizzazione “è stata un triste fallimento”, dichiara Biden avvertendo che il numero dei morti potrebbe salire a 500 mila il mese prossimo. Per accelerare la produzione e distribuzione dei vaccini, il nuovo comandante in capo ricorre al Defense Production Act (Dpa) che sarà usato in maniera più assertiva rispetto a quanto non abbia fatto l’amministrazione di Donald Trump.

“Non siamo finiti in questo disastro da un giorno all’altro e ci vorranno mesi e mesi per uscirne. Ma fatemi essere altrettanto chiaro – rimarca – ne usciremo, batteremo questa pandemia”.

Il piano, 198 pagine, che Biden ha orgogliosamente sventagliato nello Studio Ovale, spalleggiato dalla vice presidente Kamala Harris e dal Virologo in Chief Anthony Fauci, poggia su 6 pilastri: il ripristino della fiducia dei cittadini, l’organizzazione di una campagna di vaccinazione efficace, l’obbligo di indossare le mascherine per 100 giorni, la riapertura delle scuole in modo sicuro, la ripartenza dell’attività economica, compreso il settore dei viaggi (tutelando i lavoratori e le persone più a rischio), il ripristino della leadership statunitense a livello globale. Perché se gli Usa rappresentano solo il 4% della popolazione mondiale, hanno il 20% del totale dei morti.

Al di là del ricorso ai poteri di guerra, il piano di Biden, incoraggia gli Stati ad allargare velocemente la platea di quelli che hanno diritto al vaccino a partire dagli over 65enni insieme ai lavoratori essenziali. Il presidente ha firmato oggi anche un ordine esecutivo per aumentare dal 75 al 100% i rimborsi federali agli Stati per i costi sostenuti per l’emergenza, compreso il ricorso alla Guardia Nazionale.

https://www.agi.it/estero/news/2021-01-21/piano-biden-contro-coronavirus-poteri-guerra-mascherine-test-quarantena-11114027/

