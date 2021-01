Biden giura, il capo della Nasa si dimette

CAPE CANAVERAL – Jim Bridenstine ha lasciato la carica di amministratore capo della Nasa.

Il dirigente ha salutato e ringraziato tutti con un video, pubblicato sui social durante la cerimonia di insediamento del neo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Bridenstine, nominato a capo dell’agenzia spaziale americana nel settembre 2017 da Donald Trump, aveva già annunciato la decisione di lasciare lo scorso novembre, all’indomani dell’elezione di Biden, motivando la scelta con la necessità per la Nasa di avere un capo in maggiore sintonia con la nuova amministrazione. (tio.ch)

It has been my great honor to serve as your @NASA Administrator. I will miss the amazing NASA family and will forever be grateful for my time at this incredible agency. Ad astra. pic.twitter.com/Zba4MTawPV

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 20, 2021