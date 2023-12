Lucia Azzolina e il problema del fasciatoio nel bagno degli uomini

Lucia Azzolina, ex ministro dell’istruzione del M5s, scrive su X: “Nei giorni scorsi insieme a Leonardo e al mio compagno siamo partiti per 3 giorni.

Ormai si sa, il nostro non è un paese per bambini, tantomeno se piccini, e non è neanche un paese che riconosce la figura paterna come accade invece in Nord Europa.

Prendete per esempio un autogrill. Per quale motivo negli autogrill i fasciatoi (fatta eccezione per il Trentino Alto Adige) per cambiare i bambini sono quasi sempre solo nei bagni delle donne? Il mio compagno voleva cambiare il pannolino a Leonardo e non è stato possibile. Perché i papà non possono prendersi cura del proprio figlio a partire dai bisogni più elementari?

E se, ad esempio, un bimbo non avesse la mamma che succederebbe? O se quel bimbo avesse due papà?

Ovviamente Leonardo l’ho cambiato io in un fasciatoio nel bagno delle donne, stretta in un angolo e attaccata alla porta di un wc dal quale proveniva un profumo che vi lascio immaginare. La volta successiva l’ho cambiato in macchina.

Anche questo non è ammissibile in un paese civile.

Si parla tanto di famiglia, di denatalità, di donne costrette a lasciare il lavoro per occuparsi della prole, di patriarcato. Abbiamo già sottolineato quanto sia necessaria una rivoluzione culturale. A partire dalle “piccole grandi cose”, come appunto permettere anche ad un papà di poter cambiare il pannolino al proprio bambino.”