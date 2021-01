Insediamento Biden, attesi oltre 20mila uomini della Guardia Nazionale

Il capo della polizia di Washington Dc Robert Contee ha detto che ci si aspetta che verranno impiegati oltre 20.000 membri della Guardia Nazionale nella capitale per l’inaugurazione del presidente Joe Biden, ma ha precisato che i numeri finali saranno forniti dal Secret Service. Diversi funzionari della difesa hanno detto a Cnn che la richiesta è di circa 30.000 membri per sostenere la Polizia del Campidoglio, la Polizia del Parco e il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington, ma i funzionari ritengono che il numero effettivo necessario sia più vicino ai 20.000.

I funzionari hanno aggiunto che non vi è alcuna preoccupazione che ci sarà alcuna carenza di forze di guardia per soddisfare i requisiti dei 50 Stati e del Distretto di Columbia. Alla domanda se ha mai visto così tanti rinforzi delle forze dell’ordine arrivare nel Distretto, Contee, che è un veterano del Dipartimento di Polizia Metropolitana e residente a Washington per tutta la vita, ha risposto: “non a questo livello, no”.

Contee ha detto ai giornalisti che rimane preoccupato per una “grave minaccia alla sicurezza” prima dell’inaugurazione e delle manifestazioni programmate nel distretto questo fine settimana. “Sono stato preoccupato prima di oggi e lo farò questo fine settimana, e oltre”, ha detto Contee mercoledì, elogiando la posizione della sindaca di DC Muriel Bowser, compreso lo scoraggiamento delle persone dal venire a Washington per l’inaugurazione. “Esiste una grave minaccia alla sicurezza e stiamo lavorando per mitigare tali minacce”, ha aggiunto. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Lady-Gaga-cantera-l-inno-all-inaugurazione-di-Joe-Biden-df4f71f7-5dbb-4eca-95ee-218026bdaa5c.html

