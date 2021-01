Usa, Pence dice no al 25° emendamento per Trump

La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato nella notte una risoluzione che chiede la rimozione del presidente Donald Trump appellandosi al 25esimo emendamento dopo l’assalto al Congresso dei suoi sostenitori.

La risoluzione, presentata dal deputato democratico Jamie Raskin del Maryland, chiede al vice presidente Mike Pence “di usare immediatamente i suoi poteri previsti dall’articolo 4 del 25esimo emendamento” e ”proclamare ciò che è ovvio per una nazione inorridita: il presidente non è in grado di adempiere con successo ai suoi doveri”.

In una lettera inviata durante il dibattito, Pence si è però rivolto alla presidente della Camera Nancy Pelosi sostenendo che ricorrere al 25esimo emendamento non è nell’interesse della nazione e che invocarlo “in questo modo creerebbe un terribile precedente”. Il no del vicepresidente uscente al 25esimo emendamento potrebbe quindi spianare la strada all’impeachment nei confronti di Trump. (adnkronos)

Condividi