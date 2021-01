Covid, Imola: marocchino positivo esce di casa e va a rubare

Sottoposto all’isolamento fiduciario per la sua accertata positività al coronavirus, è uscito di casa per andare a rubare in un negozio di abbigliamento nel centro commerciale “Leonardo”. I carabinieri di Imola, comune in provincia di Bologna, hanno denunciato un uomo di 31 anni, cittadino marocchino. Il furto è stato interrotto dal personale addetto alle vendite e la refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata dai militari intervenuti e restituita al legittimo proprietario. Il 31enne marocchino è stato riaccompagnato a casa per proseguire il provvedimento sanitario che gli era stato imposto.

https://www.today.it/citta/positivo-ruba-centro-commerciale.html

