I globalisti non hanno capito che non basta eliminare Trump per risolvere i problemi. Il Presidente di Vox Italia Francesco Toscano: “I globalisti pensano di risolvere tutto archiviando Trump. In realtà esiste oramai un popolo consapevole che intende in ogni caso tornare protagonista nei processi politici del mondo occidentale. Con o senza Trump”.

