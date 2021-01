Esposto in Procura contro Conte, Speranza e Lamorgese

In data 7 Gennaio u.s. è stato depositato, da un gruppo di avvocati (Prof. Avv. Augusto Sinagra, Avv. Pasquale Forciniti, Avv. Alfredo Lonoce, Avv. Maria Grazia Martinelli, Avv. Antonio Petrongolo, Avv. Armando Placidi), presso la Procura della Repubblica di Roma un esposto contro il Presidente del Consiglio, Prof. Avv. Giuseppe Conte, il Ministro dell’Interno, Dr.ssa Luciana Lamorgese e il Ministro della salute, On.le Roberto Speranza e altri esponenti del Governo, oltre che tutti coloro i quali, pur occupando seconde e terze file ma rivestendo funzioni apicali nella P.A, sono in possesso di autonomi poteri decisionali, in un contesto ben definito di precisi ruoli e responsabilità, non solo politiche, ma anche a livello giuridico – per condotte di rilevanza penale in relazione alla gestione dell’intera fase emergenziale, dal 30 gennaio 2020 ad oggi.

Le ipotesi di reato sottoposte all’esame, di rito, del Tribunale dei Ministri sono le seguenti: attentato contro la costituzione dello Stato (283 c.p.), usurpazione di potere politico (287 c.p.), epidemia (438 c.p.) violenza privata (610 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis c.p.), sequestro di persona (605 c.p.) ed abuso d’ufficio (323 c.p.).

Auspichiamo che venga ripristinato al più presto lo stato di diritto e il rispetto della Costituzione, ponendo un freno ad una deriva liberticida che appare inarrestabile.

Fabrizio Verduchi – Presidente Italia Cristiana – COMUNIVATO STAMPA

