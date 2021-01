Esibizionismo nel centro commerciale, è una consigliera M5s

Nel video che potete vedere in fondo all’articolo, unaa ragazza solleva la minigonna. Sotto il vestito niente: tranne il Lato B che mostra fiera, mentre passeggia in un centro commerciale. Una esibizionista come tante, che il gruppo Facebook Matti di Rimini ha postato per gli auguri di Buon anno. In queste ore si è scoperto che la ragazza è anche una consigliera comunale del M5S.

Il Resto del Carlino l’ha intervistata, prima che uscisse il suo nome. Lei si chiama V. G., ha 24 anni, ed è una eletta grillina nel Comune di Morciano. Il giornalista le aveva chiesto: “Lei ha un ruolo istituzionale, è consigliere in un Comune del Riminese. Non le pare ci sia un problema di opportunità?” «Tengo le due cose separate. Quel che faccio in Comune è per il mio paese, è diverso. I social li utilizzo, sono giovane»

Dagospia ha trovato anche una corrispondenza. Il sito di Roberto D’Agostino non ha precisato, però, che la G. è uno dei due consiglieri elettti con il Movimento 5 Stelle, a Morciano. C’è da dire che l’esponente grillina, secondo le cronache locali, non brilla per le sue presenze nel consiglio comunale. C’è da capirla. Difficile conciliare l’attività poliica con gli “esperimenti sociali”.

E i Social la stanno premiando con parecchie visualizzazioni. L’esponte grillina ha spiegato: “La moda del cheeky exploits non c’entra. Sto seguendo un master ed è una ricerca sugli stereotipi dei social media”. Un esperimento di antropologia sociale. (secoloditalia.it)

