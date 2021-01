Trump censurato, Pompeo: “questo è comunismo”

Censura Trump, Pompeo:questo è comunismo – “Mettere a tacere è pericoloso, anti- americano. Non è tattica nuova della sinistra che fa tacere le voci opposte” Così il segretario di Stato Usa,Pompeo, critica Twitter che ‘banna’ Trump in modo definitivo perché viola le regole contro incitamento a odio e violenza. “Non possiamo lasciare che zittiscano 75 mln di americani. Questo non è il partito comunista cinese”, ha detto.

“Censura inaccettabile”, dice il dissi dente’ russo Navalny. Questo precedente sarà sfruttato dai nemici della libertà di parola del mondo, anche dalla Russia”

