Salvini lo rifarebbe? Open Arms minaccia: “Quando sarà al governo vedremo…”

“La legge, le convenzioni internazionali, il diritto internazionale del mare, impongono di dover arrivare rapidamente allo sbarco quando si sono salvate delle persone in mare. Spero che a nessuno di noi capiti di dover esser salvati in mare e restare per mesi ad aspettare. Salvini ha detto che lo rifarebbe e lo rifarà quando sarà al governo? Quando sarà al governo vedremo…”.

Lo ha detto l’avvocato Arturo Salerni, legale di Open Arms.

“Cosa ci aspettiamo? Le previsioni spettano ai chiromanti, non agli avvocati. Crediamo che ci siano tutti gli elementi per poter arrivare al dibattimento”. Lo ha detto l’avvocato Arturo Salerni, legale della Opne Arms, rispondendo alla domanda su cosa si aspetta dall’udienza preliminare a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuti di atti di ufficio. (Adnkronos)

