Ravenna, presa banda del Conad: tre kosovari arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini kosovari per il reato di furto aggravato in concorso. Questa mattina agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno arrestato i cittadini kosovari S.H. 22enne, P.V. 21enne e G.F. 23enne perché resisi responsabili del furto aggravato commesso ai danni di un supermercato CONAD.

L’arresto si inquadra nell’ambito della sinergia operativa scaturita dagli esiti dell’attività di controllo del territorio -disposta dal Questore di Ravenna dr.ssa Loretta Bignardi e effettuata dalle Volanti della Questura di Ravenna- e gli approfondimenti investigativi condotti, in seguito a diversi furti commessi ai danni di punti vendita delle catene CONAD e COOP, da qualche tempo dagli investigatori della Squadra Mobile nei confronti di alcuni cittadini di origine kosovara ritenuti coinvolti nell’attività predatoria.

In particolare stamane all’alba, all’esito dell’attività svolta e avuta contezza di un furto commesso ai danni di un supermercato CONAD di Treviso, gli investigatori della Squadra Mobile e delle Volanti hanno proceduto a bloccare il veicolo su cui viaggiava il terzetto che nell’immediatezza sono stati trovati in possesso della somma di circa 3000 euro, in banconote di vario taglio e moneta che ognuno dei tre aveva occultato sulla persona, oltre ad arnesi atti allo scasso ed altro materiale probatorio a supporto dell’attività investigativa svolta, riconducibili anche ad analoghi episodi delittuosi.

I tre cittadini stranieri, tutti in possesso di permesso di soggiorno, a suo tempo ottenuto da minorenni, dopo le formalità di legge sono stati ristretti alla Casa Circondariale di Ravenna in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

