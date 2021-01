Manifestazione pro Trump: commenti dei politici italiani

Giuseppe Conte

“Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti”

Matteo Salvini

La violenza non è mai la soluzione, mai. Viva la Libertà e la Democrazia, sempre e dovunque.

Giorgia Meloni

Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente Trump. In questi momenti serve grande prudenza e serietà. Mi auguro che la situazione possa tornare al più presto alla normalità.

Giovanni Toti

“Desolante spettacolo in America. In democrazia i risultati si accettano, anche se non si condividono. Avrei votato per Trump. Oggi mi tocca dire: sbagliando”

Luigi Di Maio

“Quanto sta accadendo a Washington in queste ore è gravissimo. Un vero e proprio sfregio alla democrazia, un attacco alle libertà del popolo statunitense. Condanniamo con forza ogni forma di violenza, nell’auspicio che ci sia quanto prima un passaggio di poteri ordinato e pacifico”.

Claudio Borghi

In democrazia ci sono i modi per controllare se le regole sono state violate. Ne devi accettare l’esito anche se non ti piace o se pensi sia ingiusto. Altrimenti puoi tentare la guerra civile (ma la devi vincere altrimenti patibolo). tertium non datur.

Matteo Renzi

“Fanno male le immagini dal Campidoglio, tempio della democrazia americana. Molto male. Il populismo lascia tracce devastanti per la credibilità delle istituzioni. E purtroppo violenza verbale chiama violenza fisica”.

David Sassoli

“Questa sera scene profondamente preoccupanti dal Capitol degli Stati Uniti. I voti democratici devono essere rispettati. Siamo certi che gli Stati Uniti garantiranno che le regole della democrazia siano protette”

Nicola Zingaretti

“Mai avremmo pensato di vedere negli Usa immagini di questo tipo. Tutti vicini alla forza della democrazia americana per difenderla da questi attacchi. Ecco dove porta l’estremismo in politica”

Pina Picierno

Ecco cosa succede ad avvelenare i pozzi. Trump, soprattutto nelle ultime settimane, è stato un criminale nell’accendere gli animi non concedendo la vittoria a Biden.

Gli Stati Uniti sono una grande democrazia e supereranno anche questa, ma quello che sta succedendo è vergognoso.

