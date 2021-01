Enrico Letta (Pd): “Trump ha tentato il golpe”

“Trump è un golpista. Come tale andrebbe trattato”. Sono le parole di Enrico Letta (Pd) che in una serie di tweet si esprime sull’assalto al Congresso andato in scena dopo una manifestazione di sostenitori di Donald Trump a Washington.

“Negli Stati Uniti c’è un golpe tentato da Trump. Il resto del mondo deve trattare questo per quello che è: un colpo di stato”, scrive l’ex premier. “Ha fatto di quell’Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli”, aggiunge

“Ora tutti a scendere dal carro del Presidente golpista. Negli Stati Uniti e da noi. Sì. ORA. Quel che è successo oggi a Washington è un colpo durissimo per la democrazia. Per tutte le democrazie. La democrazia va protetta e difesa. È la risorsa più importante di cui disponiamo”.

Condividi