Vaccino Covid, Pregliasco: obbligo è soluzione più efficace

Pregliasco: l’obbligo vaccinale è la soluzione più efficace.

“E’ incredibile che nel 2020 ci siano dei problemi nel fare qualcosa” ovvero sottoporsi a una vaccinazione “che in passato era invece accolto in maniera positiva. Allora c’era la fiducia degli italiani”. Lo dichiara il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ospite in una diretta organizzata da Ali, Autonomie Locali Italiane incentrata sul vaccino anti Covid. “Negli anni ’60 e ’70 c’erano le file per farsi vaccinare. Oggi, invece, si registra in molti questo dissenso, questo dubbio, rispetto alla vaccinazione”.

E questo, secondo Pregliasco, accade anche perché “i vaccini sono una scommessa sul futuro che si fa quando una persona è in buona salute e non ha la contezza dell’utilità” del vaccino stesso. “Non è qualcosa che si prende quando uno, ad esempio, ha un mal di denti feroce”, conclude.

“L’obbligo vaccinale è la soluzione di sanità pubblica più efficace. C’e’ un bisogno di tutela della salute e l’obbligo ci sta”. Lo dichiara il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ospite in una diretta organizzata da Ali, Autonomie Locali Italiane. “Ed e’ quello che è stato fatto per la vaccinazione dell’infanzia dalla legge Lorenzin che, dopo una fase iniziale di discussione, ha fatto rialzare le coperture vaccinali nei bimbi facendo in qualche modo aderire almeno quella quota di indecisi che sulla vaccinazione dell’infanzia era sul 15% circa”, conclude.

