Misiani (Pd): obbligo vaccinale non può essere un tabù

“Per alcune categorie lavorative, a partire dagli operatori sanitari, c’è un tema di etica professionale e l’obbligatorietà della vaccinazione per queste categorie non può essere un tabù”. (Antonio Misiani – Pd – ad agorai)

Politici avvertiti: chi impone vaccini obbligatori finisce alla Corte dell’Aja

"Per alcune categorie lavorative, a partire dagli operatori sanitari, c'è un tema di etica professionale e l'obbligatorietà della vaccinazione per queste categorie non può essere un tabù". @antoniomisiani #agorarai #specialeagorarai pic.twitter.com/yS1zySJnY6

— Agorà (@agorarai) December 29, 2020