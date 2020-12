Covid, Cattaneo (FI): “Forse bisognerà togliere la patente a chi non vuole vaccinarsi”

Vaccino anti-Covid, Alessandro Cattaneo: “Forse bisognerà togliere la patente a chi vuole esercitare la libertà di non vaccinarsi” 28/12/2020

Alessandro Cattaneo (Forza Italia): “Il Covid sarà sconfitto quando il vaccino sarà entrato in funzione raggiungendo l’immunità di gregge, si parla del 75-80%. La libertà di scegliere di non vaccinarsi non può mettere in pericolo l’intera Nazione dal non poter sconfiggere il Covid una volta per tutte”.

Politici avvertiti: chi impone vaccini obbligatori finisce alla Corte dell’Aja



