Covid, Sgarbi: mi vaccino per tornare alla normalità

“Io mi vaccinerò. De Luca si è vaccinato? Ha fatto benissimo”. A dirlo all’Adnkronos Vittorio Sgarbi salutando positivamente l’avvio della vaccinazione anti-Covid “considerati i tempi e dopo anche la riapertura con l’Inghilterra”.

“I vaccini sono l’unico elemento di possibilità di ritorno alla normalità. E’ opportuno che più persone possibili si vaccinino. Io lo farò sicuramente, mi sono già vaccinato contro l’influenza e farò anche quello contro il Covid-19 quando sarà il momento. Non credo che si debba andare oltre la primavera per essere sicuri di vivere come prima. E i vaccini sono l’unico elemento di possibilità di ritorno alla normalità”, sottolinea.

“Nel Vax Day il governatore De Luca si è vaccinato? Ha fatto benissimo, ogni polemica è pretestuosa – afferma Sgarbi – Le persone che hanno responsabilità pubblica non possono permettersi di ammalarsi e quindi non parliamo di privilegio. Mi sembra logico che dal presidente della Repubblica ai ministri, dai parlamentari a tutti coloro che hanno una rappresentanza abbiano una linea più veloce per vaccinarsi, che poi non è solo per la propria persona, ma proprio per un senso di responsabilità visto che non possono stare 20 giorni, per dire, malati. E’ una scelta logica come per le forze dell’ordine e gli operatori sanitari”. (adnkronos)

