Covid, Oms: “non è l’ultima pandemia, prepararsi alla prossima”

ROMA, 27 DIC La pandemia di Covid-19 non sarà l’ultima nella storia dell’umanità, ha avvertito il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus in un video diffuso in occasione della prima Giornata internazionale di preparazione alle epidemie che ricorre oggi, 27 dicembre. I tentativi per migliorare la salute umana “sono destinati a fallire” se non si affrontano le problematiche di base, ovvero i cambiamenti climatici e il benessere degli animali, ha aggiunto.

È giunto il momento di tratte degli insegnamenti dalla pandemia di Covid-19, ha aggiunto: “Per troppo tempo il mondo ha funzionato seguendo un ciclo di panico e negligenze. (…) Buttiamo i soldi per un’epidemia e quando è finita ce ne dimentichiamo e non facciamo nulla per impedire la prossima”.

“La storia ci dice che non sarà l’ultima pandemia e quella che stiamo vivendo ha messo in evidenza i legami intimi che ci sono tra la salute dell’Uomo, degli animali e del pianeta”.

Secondo il direttore dell’OMS, investimenti nel settore della salute pubblica permetteranno “ai nostri figli e ai figli dei nostri figli di ereditare un mondo più sicuro, più resistente e più sostenibile”.

Today is the first ever International Day of Epidemic Preparedness. In the past 12 months, lives and livelihoods have been turned upside down by #COVID19. But over the years @WHO and our partners have warned that the world is not prepared for a pandemic.pic.twitter.com/lZiUD41S3U

