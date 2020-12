Vaccino Covid, Oliviero Toscani: “Farei anche da testimonial”

“Non so se sono un buon testimonial, ma se fosse utile lo farei sicuramente”. Parola del fotografo Oliviero Toscani che, con l’Adnkronos, si sofferma sulla prossima campagna vaccinale e sull’eventualità di farsi iniettare la dose in televisione o sui social

Toscani spiega che si vaccinerebbe “subito, speravo di essere già vaccinato, invece no. E’ logico che mi vaccino. Perché non ci si vuole vaccinare?”, si chiede il fotografo che osserva: “E’ una cosa incomprensibile per me. Il vaccino ha salvato tante di quelle vite, io non capisco perché ci si rifiuti”. ADNKRONOS

