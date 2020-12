Covid, Oms ammette: Test PCR inaffidabili, troppi falsi positivi

L’OMS Ammette Finalmente Che Il Test PCR COVID19 ha un “Problema”

Pubblicato il 17 dicembre 2020 – Scritto da John O’Sullivan

In una dichiarazione rilasciata il 14 dicembre 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha finalmente annesso fino a quello che 100.000 di medici e professionisti medici dicono da mesi: il test PCR utilizzato per diagnosticare covid-19 è un processo hit and miss con troppi falsi positivi.

Questo “Problema” ammesso dall’OMS arriva sulla scia di cause internazionali che denunciano l’incompetenza e il malaffare dei funzionari della sanità pubblica e dei politici per fare affidamento su un test diagnostico non adatto allo scopo.

Questa ammissione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è che il punto cruciale del “problema” è un processo ciclico del tutto arbitrario che ” significa che molti cicli erano necessari per rilevare il virus. In alcune circostanze, la distinzione tra rumore di fondo e presenza effettiva del virus bersaglio è difficile da accertare.

L’organismo delle Nazioni Unite sta ora chiaramente cercando di prendere le distanze dal test fatalmente difettoso mentre un numero crescente di cause legali sta arrivando attraverso i tribunali esponendo la follia di fare affidamento su un test che anche l’inventore, il professor Kary B. Mullis ha detto non è mai stato progettato per diagnosticare malattie.

Il professor Mullis ha ricevuto il Premio Nobel per la chimica nel 1993. “Per coincidenza”, Mullis è morto poco prima dell’inizio della pandemia.

Il 22 novembre 2020 abbiamo riferito che un caso giudiziario storico in Portogallo aveva stabilito che il test di reazione a catena della polimerasi (PCR) utilizzato in tutto il mondo per diagnosticare covid-19 non era adatto allo scopo. Ancora più importante, i giudici hanno stabilito che un singolo test PCR positivo non può essere utilizzato come diagnosi efficace dell’infezione.

Come Off-Guardian.org riferito all’epoca:

Nella loro sentenza, i giudici Margarida Ramos de Almeida e Ana Paramés si riferivano a diversi studi scientifici. In particolare questo studio di Jaafar et al che ha scoperto che – quando si eseguono test PCR con 35 cicli o più – l’accuratezza è scesa al 3%, il che significa che fino al 97% dei risultati positivi potrebbe essere falso positivo.

La sentenza prosegue concludendo che, sulla base della scienza che leggono, qualsiasi test PCR che utilizzi oltre 25 cicli è totalmente inaffidabile. I governi e i laboratori privati sono stati molto stretti sul numero esatto di cicli che eseguono durante i test PCR, ma è noto che a volte è alto fino a 45

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7369599/).

Anche il fearmonger-in-chief Anthony Fauci ha dichiarato pubblicamente che tutto ciò che ha più di 35 è totalmente inutilizzabile (https://twitter.com/vegsource/status/1322285840291147776?lang=en)

Puoi leggere la sentenza completa nel portoghese originale qui e

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30)

tradotta in inglese qui

(https://translate.google.com/translate?hl=&sl=pt&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dgsi.pt%2Fjtrl.nsf%2F33182fc732316039802565fa00497eec%2F79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30).

Tra le migliaia di medici arrabbiati che sostengono che i test PCR non dovrebbero essere usati c’è il Dr. Pascal Sacré. Scrisse che “Questo uso improprio della tecnica RT-PCR viene utilizzato come strategia implacabile e intenzionale da parte di alcuni governi, supportati da consigli scientifici di sicurezza e dai media dominanti, per giustificare misure eccessive come la violazione di un gran numero di diritti costituzionali, la distruzione dell’economia con il fallimento di interi settori attivi della società, il degrado delle condizioni di vita per un gran numero di cittadini comuni, con il pretesto di una pandemia basata su una serie di test RT-PCR positivi, e non su un numero reale di pazienti.”

Prove scientifiche chiare e conclusive dimostrano che questi test non sono accurati e creano una percentuale statisticamente significativa di falsi positivi. Risultati positivi più probabilmente indicano “malattie respiratorie ordinarie come il raffreddore comune”.

Tuttavia, nulla di tutto ciò è una nuova informazione per la scienza. Questi fatti erano noti almeno prima del 2007 dopo che un rapporto del New York Times intitolato ” Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t ” (immagine, sopra) ha mostrato chiaramente quanto siano scientificamente imprecisi i test PCR, con molte dichiarazioni scioccanti da parte di esperti medici sull’uso (https://archive.is/MdDCX) di questi test, chiaramente chiarendo come si traducono in falsi positivi e portano a pericolose esagerazioni e falsi allarmi. [3]

Nella loro storia del 2007 il New York Times ha citato una citazione presciente della dott.ssa Elizabeth Talbot, vice epidemiologa statale del Dipartimento della Salute e dei

(https://archive.is/o/MdDCX/topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/h/health_and_human_services_department/index.html?inline=nyt-org)

Servizi Umani del New Hampshire, che ha detto:

“Uno Degli Aspetti Più Preoccupanti Della Pseudo-Epidemia È Che Tutte Le Decisioni Sembravano Così Sensate All’epoca.”

Coloro che gestiscono le nostre istituzioni pubbliche hanno permesso alla storia di ripetersi. In testa alla linea dell’incompetenza e del malaffare c’è la stessa ONU. Al briefing con i media sul COVID-19 del 16 marzo 2020

il Direttore Generale dell’OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto, sotto) ha dichiarato:

“Abbiamo Un Messaggio Semplice Per Tutti I Paesi: Test, Test, Test.”

Questa follia di testare chiunque e tutti, anche senza sintomi, è stata uno scandalo globale di salute pubblica senza limiti e deve essere fermata. Tutti i funzionari in luoghi alti complici di questo crimine devono essere perseguiti.

Stefano Montanari

Articolo originale in inglese: https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/

Condividi