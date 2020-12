Migranti, Bellanova: “scappano da guerre, miseria, catastrofi climatiche”

“Finalmente, grazie al voto di poco fa al Senato, i decreti sicurezza voluti dal governo Conte I sono stati cancellati”. Lo scrive su Fb, la ministra Teresa Bellanova. “Abbiamo mantenuto l’impegno preso subito dopo la nascita di questo Governo, tenuto fede a principi per noi assolutamente fondanti e risposto alle condivisibili osservazioni del Presidente della Repubblica all’indomani di quell’approvazione.”

“Oggi quel vulnus viene finalmente sanato e ritorniamo così ad affermare che chi arriva nel nostro Paese scappando da guerre, miseria, catastrofi climatiche, non è un nostro nemico”, ha aggiunto Bellanova.

“Ed è in Europa, forti di questo principio, che dovrà proseguire il confronto serrato per una politica comune europea all’altezza della sfida che le migrazioni impongono”, ha concluso la ministra. (Adnkronos)

Orda di clandestini africani partiti dalla Tunisia direzione Italia al grido di battaglia Allah Akbar. Tutti uomini con smartphone, occhiali da sole e vestiti di marca. Italiani in lockdown totale per Natale, zero spostamenti, invasori liberi di circolare. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/KZ8Ji0IeJQ

— RadioSavana (@RadioSavana) December 18, 2020