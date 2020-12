Usa, giochino per i democratici: “paga e fai saltare in aria Donald Trump”

Se il vostro sogno è “far saltare in aria Donald Trump”, bene, potete realizzarlo. Circa. Il punto è che il Trump Plaza, l’enorme ex casinò ad Atlantic City (una delle storie più controverse nella parabola di The Donald) verrà fatto saltare in aria il prossimo mese. La demolizione prevede una raccolta fondi a beneficio del Boys & Girls Club della città, raccolta dalla quale il sindaco spera di ottenere almeno 1 milione di dollari. Come? Presto detto: chi offrirà più soldi, potrà premere il bottone che innescherà la demolizione. Insomma, farà saltare in aria un pezzo di storia firmata Trump.

Il Trump Plaza fu inaugurato nel 1984 e chiuso nel 2014: da allora, è in totale rovina. Il Boys & Girls Club ha assunto una società di aste professionale per sollecitare le offerte che hanno luogo da oggi fino al 19 gennaio, il giorno in cui saranno rivelate le offerte migliori. Un’asta dal vivo determinerà poi un vincitore. Marty Small, sindaco di Atlantic City, ha spiegato: “Diversi momenti iconici di Atlantic City si sono verificati nel casinò, Donald Trump ha apertamente preso in giro la città, dicendo che si è fatto molti soldi per poi andarsene. Volevo sfruttare la demolizione di questo luogo per raccogliere fondi per beneficenza”, ha concluso Small. liberoquotidiano.it

