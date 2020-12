Terrorismo internazionale, tunisina fermata a Latina

Latina, fermata cittadina tunisina per reati con finalità di terrorismo internazionale. Faceva tutoring per confezionamento esplosivi.

Le indagini della DCPP e della DIGOS di Latina sono partite da una segnalazione dell’FBI su un

profilo Telegram attivo nella propaganda per ISIS

Indagini #DCPP e #DIGOS Latina partite da segnalazione @FBI di un profilo #Telegram attivo nella propaganda per #ISIS#essercisempre #18DICEMBRE pic.twitter.com/kPx5KNmHUB — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 18, 2020

