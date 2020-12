Rovigo: nigeriano positivo viola la quarantena e passeggia sul corso

video La Voce di Rovigo

Allarme in pieno centro a Rovigo: la polizia locale ha intercettato, dopo la richiesta di intervento di un passante, lungo corso del Popolo uno straniero positivo al coronavirus che – secondo i primi accertamenti – si sarebbe allontanato da casa nonostante l’isolamento. Non è chiaro con quante persone possa essere venuto in contatto. Lo straniero, che risiede a Grignano Polesine, è stato intercettato vicino alle Poste.

Si tratta di un nigeriano di 44 anni, denunciato a piede libero a seguito della verifica della positività e del fatto che fosse già emersa, con conseguente obbligo di rimanere a casa sua. La polizia locale ha gestito la situazione con tutto il tatto del caso, con estrema professionalità, parlando a lungo con lo straniero, con tutti i dispositivi di protezione indossati, ovviamente, e spiegandogli la situazione. Lo ha riportato a casa l’ambulanza.

