Roma: 12 chili di hashish in garage, arrestato albanese

Tuscolana, il garage è stupefacente: 12 chili di hashish nascosti sottovuoto. Nascondeva nella sua Smart 12 chili di hashish. A bloccarlo, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Roma che hanno così arrestato un albanese detenzione ai fini di spaccio di stupefacente che, in seguito al giudizio per direttissima, è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.

Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno monitorato gli spostamenti dell’uomo, notato muoversi in modo sospetto in zona Tuscolana a bordo di una Smart.

Gli agenti, una volta fermato, hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti, all’interno di un box auto nella disponibilità dell’albanese, circa 12 chili di hashish suddivisi in panetti e conservati in sacchi da sottovuoto: il tutto pronto per essere immesso nel mercato dello spaccio.

https://www.romatoday.it/cronaca/tuscolana-garage-12-chili-hashish-sottovuoto.html

