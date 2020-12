Crisi Covid, Conte: ‘nostro sistema protezione economia efficace’

“Nel complesso il nostro sistema di protezione sociale ed economica è un sistema che ci è riconosciuto come molto efficace. Abbiamo tantissimi mesi di sofferenza economica alle spalle ma da questo punto di vista abbiamo messo tante misure, anche cospicue. Nell’ultimo dl ristori stiamo dedicando maggior attenzione alle partite Iva, agli autonomi, ad esempio”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sul Nove.

Problemi economici, imprenditore 53enne si uccide – Paolo Piccardo, 53 anni, titolare di un’azienda pubblicitaria e noto organizzatore di eventi, il torinese morto lanciandosi nelle acque del Tevere a Roma. Piccardo era in compagnia di un amico, che si è buttato in acqua ma non è riuscito a salvarlo. Sembra che il manager soffrisse di depressione per problemi economici. Sui motivi del gesto sono comunque in corso indagini dei carabinieri.

