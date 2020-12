Sanremo: raccapricciante albero di Natale fatto di siringhe

Sanremo. Riguardo alla polemica scaturita oggi circa la copertura dei new jersey antiterrorismo per le vie di Sanremo, e in particolare su quelli in cui vi sono raffigurate con teli di plastica delle siringhe che vanno a formare un albero di Natale, il Movimento Imprese Italiane condanna totalmente «la decisione presa dal comune di Sanremo in quanto vergognosa e raccapricciante». Lo scrive il giornale locale www.riviera24.it

«È stato detto dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi che era stata fatta una proposta al comune per quanto concerneva la decorazione dei cubi antiterrorismo con un tema umoristico-natalizio che è stata accolta con piacere», dichiara Maurizio Pinto, presidente del Movimento Imprese Italiane. «Ebbene Alessio Graglia ed io, insieme a tutto il direttivo del Movimento – aggiunge – Ci domandiamo quale piacere si possa provare a guardare quel cubo scoprendo che è stato violentato in questa maniera il simbolo del Natale, l’albero riempito di siringhe che simboleggia la prossima imminente campagna di vaccinazione anti Covid-19!».

Pinto risponde poi direttamente all’assessore Faraldi: «Qui non è assolutamente questione di gusto, ma se mai di cattivo gusto da parte di chi ha avvallato questa scelta scellerata». E ancora: «Di quale tipo di umorismo stiamo parlando dato che stiamo attraversando un periodo storico in cui i cittadini italiani vengono repressi, oppressi, impauriti e hanno all’orizzonte, in un futuro prossimo, lo spettro di un obbligo vaccinale assolutamente illegittimo e del tutto anti costituzionale?».

«Gradiremmo avere dei chiarimenti in merito da parte del Comune di Sanremo e da parte dell’assessore al turismo Faraldi – conclude Pinto – Forse questo è un incentivo per il turismo sanremese? Nonostante vogliate raccontarcela in altro modo a noi, e a tantissime persone di Sanremo, questo è sembrato l’ennesimo tentativo mediatico di persuasione fatto nei confronti delle persone per farsi che si convincano a fare il vaccino».

