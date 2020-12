De Benedetti: “La UE non permetterà mai” che governi Salvini

Carlo De Benedetti, tessera n. 1 del Pd, ritiene che la destra non andrà al governo. “Non si tiene conto di qual è la funzione dell’Europa. L’Europa non permetterà mai, in un modo o nell’altro, poi so che questo sarà anche criticato. Salvini non sarà accettato in Europa. Il giorno in cui viene Salvini i rubinetti si chiudono perché non si può essere anti europeo e poi chiedere i soldi all’Europa.”

In realtà l’Italia è contributore netto e dalla UE non ha mai preso un centesimo. Per restare in Europa, a farci tiranneggiare e sottomettere, abbiamo invece gettato milardi.

