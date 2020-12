Meluzzi: “altre epidemie in arrivo, preparate talismani e scafandri!”

Ieri, il prof. Massimo Galli, past president di SIMIT, alla vigilia del XIX Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ha detto: “Arriverà un’altra grande epidemia, causata dai germi multiresistenti”.

Oggi, il prof. Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ha detto che “la febbre gialla è una seria candidata per una futura pandemia“.

Davanti a tali annunci di sciagure, il prof. Meluzzi è sbottato su Twitter: “Potrebbero esserci in arrivo Ebola , febbre emorragica di Warburg con letalità del 70%, colera, Dengue, peste bubbonica, meningite C epidemica, per non parlare di lebbre e tbc… Procurarsi talismani e scafandri da palombaro in cui vivere con monitor per ascoltare virologi e company.”

E ancora: “Boccia vuole il pugno duro a Natale: “Serve un lockdown generale”. L’ideale sarebbe lockdown totale fino a maggio, amnistia fiscale tombale e trasformazione Italia in parco giochi con moneta club vacanze. Poi assunzione governo come animatori”

Potrebbero esserci in arrivo Ebola , febbre emorragica di Warburg con letalità del 70%, colera, Dengue, peste bubbonica, meningite C epidemica, per non parlare di lebbre e tbc… Procurarsi talismani e scafandri da palombaro in cui vivere con monitor per ascoltare virologi e c. — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) December 14, 2020

Condividi