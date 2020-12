Covid, Bassetti: un italiano su 3 non vuole vaccinarsi, sono preoccupato

Matteo Bassetti (Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Genova) Dopo 8 ore di sondaggio su chi si vaccinera’/vaccinerebbe per il Covid sui miei profili social ho ricevuto 34000 feedback complessivi e hanno votato 17000 persone.

Il 69% si è espresso a favore e il 31% invece è stato contrario.

Sono molto preoccupato considerando che il sondaggio è stato lanciato sui profili social di uno che si è sempre espresso a favore della vaccinazione.

Vedere che almeno un italiano su tre non ha alcuna intenzione di vaccinarsi dovrebbe mettere in allerta il mondo medico, scientifico e politico.

Ci troveremo tra pochi mesi tra gli ultimi in Europa, se non invertiremo questo sentimento anti-vaccini.

Occorre parlare di più di vaccini, spiegare i benefici, non occultare i rischi e rendere questo argomento fruibile a tutti.

Io lo sto facendo da tempo.

Spero che anche chi ci governa, ci amministra e ha il dovere di portare la vaccinazione almeno al 70% di copertura in Italia ( il minimo per sperare in un accettabile effetto gregge), faccia lo stesso.

Non c’è più tempo da perdere. Forza!!!!

