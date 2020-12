Conte: ‘stiamo lavorando per cambiare il Mes’

L’Italia lavora ad una “proposta innovativa” perché il Mes sia “trasformato in uno strumento completamente diverso”, sul modello del “Next Generation Eu”, che deve diventare “strutturale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla Camera alla vigilia del Consiglio europeo.

“Per cambiare l’Europa è decisivo un ben altro percorso. In questa prospettiva ritengo debbano essere riconsiderate in modo radicale” le politiche Ue. In particolare, è necessario che il “Mes sia trasformato in uno strumento completamente diverso”. Bisogna “superare la struttura di accordo intergovernativo, legata a un paradigima superato”. Ha precisato Conte: “Il modello è il Next Generation Eu”, che auguro possa diventare strutturale”. (askanews)

Condividi