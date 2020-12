Bergoglio, omaggio privato all’Immacolata alle 7 del mattino

Papa Francesco questa mattina a Piazza di Spagna a Roma. Il Pontefice, poco prima delle sette, è arrivato con la sua auto sotto una pioggia battente è si è diretto ai piedi della Madonna di piazza Mignanelli per una preghiera nel giorno dell’Immacolata prima che i vigili del fuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla Madonna la corona di fiori.

“Alle ore 7 di questa mattina, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Papa si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata. Alle prime luci dell’alba, sotto la pioggia, ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Madonna e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento”, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

“Poco prima delle 7.15 Papa Francesco ha lasciato Piazza di Spagna e ha raggiunto Santa Maria Maggiore dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romanie celebrato la Messa nella Cappella del Presepe. Ha poi fatto ritorno in Vaticano”, fa sapere ancora Bruni. (adnkronos)

La sorpresa di #PapaFrancesco a #piazzadispagna a #Roma per L a tradizionale cerimonia dell’#8dicembre, prima che i #vigilidelfuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla #Madonna la corona di fiori @Pontifex_it pic.twitter.com/r9TB3iQGPK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2020

