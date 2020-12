Mes, Bonafede: irresponsabile mettere in difficoltà governo. “Rispetto l’opinione contenuta nella lettera ma il confronto, anche acceso, si svolga all’interno dell’assemblea per trovare una sintesi. In un momento come questo, con la pandemia in corso e i sacrifici che milioni di italiani stanno facendo, è da irresponsabili pensare di mettere in difficoltà il governo. Non ce lo perdonerebbero mai. Dobbiamo essere compatti e difendere e sostenere il lavoro che sta portando avanti il Presidente del Consiglio”.

Così il ministro Alfonso Bonafede, secondo quanto apprende l’Ansa, all’assemblea dei parlamentari M5s.

Mes, Di Maio: non sarà attivato, mancano numeri Aula

“In aula non si voterà per accedere al Mes. E’ una bugia. Il Presidente del Consiglio all’eurosummit si dovrà esprimere sulla riforma. Una riforma che io stesso ho definito peggiorativa e che andava fermata anni fa. Ma i numeri per essere approvato in Parlamento non ci sono”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Ansa, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della congiunta dei parlamentari M5S.

