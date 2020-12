Papa Ratzinger: “Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio”

Papa Benedetto XVI ha perso la parola. O meglio, non riesce più a parlare come una volta. Lo ha riferito il neo cardinale maltese, Mario Grech, parlando della visita a Ratzinger qualche giorno fa al termine del Concistoro. “Ha difficoltà nell’esprimersi”, ha raccontato. “Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio”, avrebbe detto Ratzinger, 93 anni, all’inizio dell’incontro con Papa Francesco e i nuovi cardinali.

Questo è quanto ha rivelato Grech in un’intervista a Vatican News. E poi ha aggiunto: “Ma ha cercato di incoraggiarci per andare avanti nell’avventura con il Signore”. Per il neo cardinale maltese è stata una gioia ritrovarsi con Papa Benedetto XVI: “Lui ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006. Vedere questo Pastore, quest’uomo, con gli anni che pesano, ma allo stesso tempo lucido e sorridente e con la voglia di comunicare l’esperienza che lui sta facendo dello Spirito, ci ha incoraggiato molto”, ha concluso Grech. liberoquotidiano.it

