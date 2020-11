Decreti sicurezza, Boldrini già imita Biden: “Italy is back”

Boldrini accusa la destra di arretratezza culturale ed esulta per le modifiche ai decreti Salvini che, praticamernte, aprono le porte a tutti i clandestini. Poi cita Biden dicendo “Italy is back”

Delirio Boldrini: "Voi di destra siete arretrati culturalmente. Subito iscrizione anagrafica per richiedenti asilo (clandestini), divieto di espulsione, cittadinanza rapida, no respingimento per chi si dichiara gay e ius soli." Un incubo che prende forma. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/gHWdQr2MKS

