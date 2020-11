Elezioni Usa, Trump: “Lascerò se collegio elettorale voterà Biden”

Donald Trump lascerà “certamente” la Casa Bianca se il Collegio elettorale voterà Joe Biden come nuovo presidente. Lo ha annunciato lo stesso tycoon in un incontro con la stampa, durante il quale ha ribadito di non essere disposto ad ammettere la sconfitta e le accuse di “massicci brogli” che, a suo parere, hanno condizionato il risultato elettorale. Secondo Trump, eleggere Biden alla Casa Bianca sarebbe “un errore”.

“So una cosa, Joe Biden non ha ottenuto 80 milioni di voti”, ha proseguito Trump, che alla domanda su cosa farà se il Collegio elettorale dovesse eleggere il suo avversario democratico ha risposto: “Sarà una cosa molto difficile da ammettere”. (adnkronos)

22 novembre 2020 – Trump: “Trovati abbastanza voti illegali da ribaltare l’esito delle urne”. “Perché Joe Biden sta formando rapidamente” la sua amministrazione “quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere” il risultato “in almeno quattro Stati, e quindi a vincere le elezioni?”. Lo twitta il presidente americano in carica Donald Trump, augurandosi che i “legislatori e i tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l’integrità delle elezioni”.

