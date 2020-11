10 programmi di editing video per YouTube che dovresti conoscere

Che tipo di software di editing video è il migliore per YouTube? Dipende dalle tue esigenze di creator. La gamma di funzionalità di livello professionale, la disponibilità di effetti video, il prezzo e la facilità d’uso sono tutti dei fattori potenziali. Tenendo questo a mente, abbiamo diviso questo elenco in base a diversi fattori che saranno importanti per i diversi YouTuber.

Il Nostro Preferito: Filmora9 Video Editor (Windows, Mac) – €39.99

Punti Chiave:

Tantissimi effetti video (transizioni, titoli, ecc.) Picture-in-Picture & Effetto Schermo Diviso Schermo verde Libreria musicale Facile da usare

Filmora9 ti offre una delle esperienze di editing video più intuitive tra quelle a disposizione su qualsiasi altro software. È facile entrare in Filmora9 e iniziare a creare: non c’è quasi nessuna curva di apprendimento. Tagliare, ritagliare, riorganizzare clip e sovrapporre clip e immagini usando le tracce PIP (picture-in-picture) sono tutte funzioni semplici in Filmora9.

Uno dei maggiori vantaggi di Filmora per YouTuber è l’abbondanza di effetti video. Il team interno di progettisti di Filmora ha creato migliaia di titoli animati, filtri, grafica animata, sovrapposizioni e transizioni che puoi applicare facilmente ai tuoi video. È solo questione di fare clic sul menu che si vuole e trascinare l’effetto scelto dove desideri usarlo.

Ci sono anche degli strumenti potenti e professionali disponibili su Filmora9 tra cui color grading, missaggio audio, schermo verde (chromakey) e controlli della velocità.

Filmora9 è una eccellente soluzione di editing per YouTuber perché è facile da usare e include molte delle risorse necessarie ai creator per portare i propri video a un livello di qualità superiore.

I 2 Migliori Editor di Video Gratis per YouTube

A volte semplicemente non hai un budget sufficiente per pagare un software di editing video, ma questo non dovrebbe impedirti di creare un canale YouTube. Ecco i 2 migliori editor di video che puoi usare gratis:

Punti Chiave:

Key framing Canale Alfa Tracce video illimitate

OpenShot è potente e facile da usare. Ha un numero illimitato di tracce video tra le quali puoi trascinare le tue clip e, sebbene la funzione magnete possa agganciare le clip insieme, hai anche la possibilità di lasciare dello spazio nel mezzo. Tagliare e dividere le clip è semplice.

In generale, quasi tutto ciò che vuoi realizzare in OpenShot può essere fatto facendo clic con il tasto destro su una clip e selezionando la funzione a cui vuoi accedere. Le funzioni includono l’impostazione dei livelli di volume, la regolazione della velocità e l’aggiunta di effetti di movimento o zoom.

Alcune caratteristiche di OpenShot che possono essere particolarmente interessanti per YouTuber sono le transizioni e la capacità di animare il testo.

Punti Chiave:

Molti strumenti audio Color grading, possibilità di salvare i preset Timeline intuitiva

Questa è un’altra opzione gratuita sorprendentemente potente. Shotcut è più ricco di funzionalità rispetto ad OpenShot, ma il compromesso è che è leggermente più difficile entrare come nuovo utente.

Le tracce video multiple di Shotcut facilitano la combinazione di clip e funzioni come la divisione e la copia delle clip possono essere svolte selezionando l’opzione giusta sulla barra degli strumenti principale.

Quello che per cui Shotcut brilla per davvero è la quantità di dettagli che puoi mettere nella regolazione del suono e della qualità dell’immagine. Puoi regolare bilanciamento, bassi & alti e gain tra le altre caratteristiche audio. Per la qualità delle immagini, sono disponibili sia la correzione manuale del colore sia le opzioni preimpostate.

Uno svantaggio di Shotcut è che non puoi aggiungere testo in movimento (puoi aggiungere del testo, ma statico). Tuttavia, puoi ottenere effetti da altre parti e applicarli in Shotcut usando il canale alfa.

L’Editor Video Premium per YouTube –CyberLink PowerDirector Ultimate

Sei pronto per qualcosa di più. Stai modificando da abbastanza tempo che la ‘facilità d’uso’ non è una delle tue principali preoccupazioni e hai il budget per pagare qualcosa di professionale a un prezzo maggiore. Se questo fosse così anche per te, ecco la nostra scelta per un editor video premium

Punti Chiave:

Rende rapidamente Modifica 3D/tracciamento del movimento Registrazione dello schermo

Non ci sono molti intoppi nel corso dell’editing con CyberLink PowerDirector. L’esperienza complessiva è veloce, fluida e potente.

Transizioni, titoli, filtri e altri effetti video sono disponibili tramite CyberLink e, come Coral, consente l’editing 3D e il tracciamento del movimento. C’è molto che puoi aggiungere ai tuoi video tramite CyberLink per migliorare l’esperienza per i tuoi spettatori.

Una funzione particolarmente utile di CyberLink è il ducking automatico dell’audio. Ciò significa che può abbassare automaticamente i livelli del suono di sottofondo durante i dialoghi, quindi non dovrai più preoccuparti di come abbassare dolcemente la tua musica quando c’è la voce fuori campo.

L’interfaccia di CyberLink è alquanto pulita e sembra semplice. Tuttavia, a causa dell’enorme quantità di strumenti inclusi nel software, potrebbe essere ancora travolgente e confuso quando sei un nuovo utente.

Combinazione di Registra Schermo Superiore/Editor Video

Se produci molti tutorial o video di giochi, un buon registra schermo è essenziale. La maggior parte dei registratori dello schermo non include molti strumenti di editing, ma la nostra scelta per la combinazione di registratore dello schermo superiore/editor video consente di creare l’intero video screencast in un unico programma.

Punti Chiave:

Rimuovi le pause Testo e callout Sincronizzazione audio

FlashBack Pro è un registra schermo di facile uso che consente di programmare registrazioni o avviare la registrazione quando vengono avviati programmi particolari. Non dovrai modificare le tue riprese mentre trovi l’icona del tuo software o gioco e lo apri, perché quella parte non verrà registrata.

Ci sono delle funzionalità in FlashBack Pro che sono state aggiunte appositamente pensando ai giocatori, come la possibilità di definire i tuoi FPS e scegliere la qualità di registrazione.

Puoi fare tutto questo usando il programma gratuito FlashBack Express, però. Se decidessi di pagare per FlashBack Pro sarà perché la combinazione del registratore dello schermo con una semplice suite di editing video semplifica il flusso di lavoro di creazione video.

In quanto editor, FlashBack Pro ti consente di rimuovere errori e pause, sincronizzare l’audio e aggiungere “annotazioni”. Le opzioni di annotazione in FlashBack Pro includono testo, callout, luci, effetti di sfocatura e immagini.

Ecco i 10 migliori registra schermo con strumenti di editing video tu può provare gratis.

I 2 Principali Editor Video per VFX o Animazione

Se desideri creare effetti titolo personalizzati per i tuoi video oppure aggiungere delle esplosioni, potresti prendere in considerazione un editor video progettato specificamente per l’animazione o gli effetti sonori. Ecco le nostre prime 2 scelte per gli editor di video di animazione e SFX.

1. Blender (Windows, Mac, Linux) – Gratis

Punti Chiave:

Editing 3D Molti tutorial Template facilmente accessibili

Blender è una “suite di creazione 3D” gratuita che include funzionalità di editing video. Gli animatori professionisti usano Blender per creare dei cartoni animati e demo di videogiochi. Non è un programma facile sul quale salire a bordo, ma hanno creato molti ottimi tutorial per aiutarti.

Se ti occorressero delle funzionalità degli effetti speciali in Blender per scopi molto specifici (ad esempio creare la tua introduzione o aggiungere effetti a un video già finito), allora potresti volerlo usare in combinazione con un editor video più semplice.

Gli utenti di Blender hanno creato molti template predefiniti per diversi tipi di effetti che sono facili da trovare online e in molti casi da scaricare gratis. Puoi prendere un effetto, come un titolo 3D, e usare Blender per personalizzarlo e aggiungerlo a un video che hai già modificato in un altro programma.

2. Hitfilm (Windows, Mac) – Gratis ( Express ), $300 ( Pro )

Punti Chiave:

Livelli audio VFX professionale Importa/modifica modelli 3D

Non puoi battere Hitfilm per gli effetti grafici. Sia la versione Express gratuita sia la versione Pro offrono la possibilità di modificare modelli 3D e funzioni di composizione avanzate.

La versione gratuita include una suite di editing video completa e abbastanza intuitiva che sarà ben più facile da usare rispetto al secondo editor FX in questo elenco. Tuttavia, al fine di sbloccare il pieno potenziale del programma, sarà necessario comprare dei “Componenti Aggiuntivi”. I componenti aggiuntivi potrebbero includere effetti o strumenti e molti degli strumenti di composizione devono essere comprati in pacchetto.

I pacchetti (generalmente) costano tra i $ 15 e i $ 50, il che significa che Express più un componente aggiuntivo è ancora notevolmente più conveniente di Hitfilm Pro.

Hitfilm Pro è l’editor più costoso di cui parliamo in questa lista costando $ 300, ma se VFX è qualcosa su cui stai cercando di fare sul serio, allora vale la pena prenderlo in considerazione. Ottieni un editor video di livello professionale e tutti gli strumenti che dovresti comprare separatamente per Express.

Le 2 Migliori App di Editing Mobile

Crei video sul tuo telefono? Sempre più persone lo fanno. Potrebbe essere più semplice modificare i tuoi video direttamente sul tuo smartphone piuttosto che trasferirli sul tuo computer. Ecco due app che lo rendono possibile.

1. FilmoraGo – Android, iOS

Punti Chiave:

Effetti (transizioni, filtri, sovrapposizioni) 16:9 e 1:1 Posta il rullino del logo sul video

FilmoraGo è un’app di editing video gratuita dei creatori di Filmora (sebbene non sia una versione mobile dell’editor desktop). Include molte funzionalità che gli utenti di YouTube cercano, come gli effetti del titolo e le transizioni.

Puoi riordinare le tue clip in FilmoraGo toccando e trascinando e per la maggior parte delle altre modifiche che potresti voler apportare bastano appena un paio di tocchi. È un’app facile da usare che include anche “temi” preimpostati che ti consentono di aggiungere musica, titoli, filtri e altri effetti al tuo video tutto in una volta.

Uno svantaggio di FilmoraGo è che aggiunge un rullino del logo alla fine di ogni video. Questo è il compromesso per essere gratuito e poiché viene riprodotto dopo il tuo video è molto meno invadente rispetto a una filigrana sovrapposta all’intero video. Costa appena $ 2 rimuovere il rullino del logo.

Puoi esportare direttamente su YouTube o Instagram da FilmoraGo

2. Movie Maker Filmmaker ( Android, iOS )

Punti Chiave:

Adesivi divertenti Ottimo strumento per i titoli 16:9 o 1:1

Se vuoi realizzare velocemente un video interessante e divertirti, Movie Maker Filmmaker di Alive (si chiamerà semplicemente Alive sul tuo telefono) è un’ottima opzione.

Alive offre un’ampia selezione di adesivi, filtri e sovrapposizioni. Gli adesivi sono facili da applicare, posizionare e ridimensionare. Lo strumento di testo è semplice, ma puoi fare molto con esso. Ci sono molte opzioni moderne e alla moda e puoi aggiungere uno sfondo colorato.

Non puoi esportare direttamente su Instagram da Movie Maker Filmmaker, ma puoi condividere i video su YouTube dopo che sono stati pubblicati per la prima volta sulla piattaforma di Alive.

Se desideri un elenco completo delle nostre 9 migliori app di editing mobile preferite, fai clic qui.

Quale software di editing video usi? Dicci cosa ti piace e cosa cerchi in un editor.

