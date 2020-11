Covid, Renzi: “Per il vaccino serve l’esercito”

“Per il vaccino serve l’esercito italiano, anche sul fronte della logistica. La guerra non la facciamo allo spritz ma al virus e l’unica arma contro il virus è il vaccino. Conosco bene Arcuri, ma ha troppe cose di cui occuparsi”

Quanto al commissario per l’emergenza coronavirus, Renzi dice: “Io conosco bene Arcuri, ma questa cosa che qualsiasi emergenza venga gestita da Arcuri mi sembra un po’ esagerato. Io non sono partito in quarta contro Arcuri che è un bravo manager, ma posso permettermi di dire che non c’è un superman che può gestire insieme tamponi, banchi a rotelle, vaccini… Io preferirei una gestione del vaccino come quella di Angela Merkel che ha chiamato l’esercito“.

Matteo Renzi a ”mezzorainpiù”

Per il vaccino serve l'esercito italiano, anche sul fronte della logistica. La guerra non la facciamo allo spritz ma al virus e l'unica arma contro il virus è il vaccino. Conosco bene Arcuri ma ha troppe cose di cui occuparsi#mezzorainpiù — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 22, 2020

