Vaccino Covid, Renzi: “io farei il volontario”

“Fosse per me, farei il volontario per testare il vaccino” contro il covid. Matteo Renzi si esprime così nei giorni in cui si discute delle dichiarazioni del professor Andrea Crisanti (“Senza dati, a gennaio non farei il vaccino”). “L’emergenza Covid continua a colpire, ma la situazione sembra gradualmente migliorare. Sono vicino e abbraccio i tantissimi amici che sono colpiti da questa brutta bestia: facciamo tutti il tifo per voi. Quello che è certo è che ne usciremo solo con il vaccino“, scrive il leader di Italia Viva nella sua enews.

“In uno strano mondo alla rovescia, abbiamo visto tenaci NoVax convertirsi in apostoli della vaccinazione: della serie meglio tardi che mai. E qualche virologo ormai celebrità televisiva – paradossalmente – diventare l’eroe dei NoVax. La verità è semplice: ci salverà la scienza, non gli apprendisti stregoni. Fosse per me, farei il volontario per testare il vaccino”, dice Renzi.

“Mi consola sapere che, tra qualche settimana, partirà la distribuzione delle prime dosi” del vaccino. “Mi auguro solo che le istituzioni non commettano gli stessi errori che si sono fatti sui tamponi, sui banchi a rotelle, sulla seconda ondata. E che ci sia un piano serio, organico, ben strutturato”, afferma ancora.

A poco più di un mese dal Natale, si discute di cenoni e feste ‘a numero chiuso’. “Nel frattempo, auspico che, anziché discutere di quante persone invitare al cenone a Natale, la politica faccia una scelta più complicata, ma più coraggiosa: pensare a come riaprire le scuole in sicurezza. Perché Francia, Germania e Regno Unito non hanno mai smesso di mandare i ragazzi a scuola. E bisogna dire con forza che la didattica a distanza non basta!”, dice Renzi. adnkronos

