Carceri: Pd vuole “stanze dell’amore” per i detenuti

“STANZE DELL’AMORE” in carcere mentre gli italiani chiusi in casa per il Covid.

Il Pd, e non solo il Pd, pensa di aprire le “case chiuse” per i detenuti.

Questo sarebbe il rispetto per le vittime?

Non bastava lo svuotacarceri.

La denuncia di Francesco Laura, Vice Presidente USPP Unione Sindacati Polizia di Penitenziaria

Condividi