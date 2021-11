da “Fuori dal coro”, la trasmissione di Mario Giordano su rete 4.

Il virologo Francesco Broccolo (università Milano Bicocca): “questo vaccino non blocca la trasmissione del virus, ritengo che debba essere evitata la vaccinazione ai bambini. I vantaggi non sono sufficienti o comunque superiori agli eventuali effetti collaterali che, di fatto, non conosciamo”.

