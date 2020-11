M5s: nuova strategia UE sui diritti LGBTIQ

M5s Europa: “La nuova strategia UE sui diritti LGBTIQ, presentata oggi dalla @EU_Commission

va nella giusta direzione. Sulla lotta il M5S è in prima linea, come dimostra l’approvazione alla Camera dei Deputati della legge sull’omontransfobia.

Auspichiamo che la strategia contenga anche il mutuo riconoscimento delle relazioni familiari dentro tutti i Paesi europei. L’uguaglianza e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali in Ue, non dimentichiamolo.”

(1/2) — M5S Europa (@M5S_Europa) November 12, 2020

