Scende a prendere la pizza in pigiama e mascherina. Arrivano carabinieri: “Apra o sfondiamo la porta”

“Apra o le sfondiamo la porta”. Sta facendo il giro dei social il video girato da una signora che ha tarda sera ha ricevuto la visita a domicilio dei carabinieri, piuttosto minacciosa. “Apra, dobbiamo identificarla”, ordina perentoria una agente. La signora riprende la scena con il telefonino, incredula. Prima di aprire, mostra un cartone con una pizza ancora calda.

Il motivo del “blitz” delle forze dell’ordine nel palazzo, infatti, lascia sbigottita lei e molti commentatori: era scesa di casa in pigiama e mascherina per andare incontro al fattorino che le stava portando, appunto, la pizza. Ad attenderla sul pianerottolo quattro carabinieri, che le leggono gli estremi della carta d’identità. “Devo andare a mangiare, buonasera. Se questo è il lavoro, non vi dico certamente buon lavoro”. liberoquotidiano.it

Blitz! Carabinieri, Polizia, Finanza ed Esercito minacciano di sfondare la porta di un abitazione privata: la ragazza, rea di non essersi fatta riconoscere, era scesa di casa in pigiama e mascherina per andare incontro al fattorino che le stava portando la pizza! #RadioSavana pic.twitter.com/ISdQgK3DjT — RadioSavana (@RadioSavana) November 9, 2020

