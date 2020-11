Brasile: stop test vaccino Covid cinese “incidente grave”

Le autorità sanitarie brasiliane hanno annunciato la sospensione dei test clinici di un candidato vaccino contro il coronavirus del laboratorio cinese Sinovac Biotech dopo “un incidente grave” su un volontario. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è stato precisato che questo tipo di “incidente” potrebbe provocare effetti collaterali potenzialmente fatali, invalidità grave, ricovero in ospedale e altri “eventi clinicamente significativi”. adnkronos

Un altro problema si era verificato in Brasile a ottobre con il vaccino AstraZeneca – Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto (un medico di 28 anni che era in perfetta salute, ndr). Lo ha riferito la Reuters – ripresa dall’agenzia Bloomberg – citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano. ANSA

