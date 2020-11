Bill Gates: non vedo l’ora di lavorare con la nuova amministrazione

“Congratulazioni al presidente eletto Biden e al vicepresidente eletto Harris. Grazie ai funzionari elettorali e agli addetti alla campagna elettorale che hanno lavorato instancabilmente per garantire che un numero record di americani potesse votare durante un periodo così difficile per il nostro paese.

Non vedo l’ora di lavorare con la nuova amministrazione e i leader di entrambe le parti al Congresso per tenere sotto controllo la crescente pandemia, coinvolgere i partner di tutto il mondo su questioni come la povertà e il cambiamento climatico e affrontare le questioni di disuguaglianza e opportunità ‘at home’. Lo scrive Bill Gates su Twitter.

I look forward to working with the new administration and leaders on both sides in Congress on getting the surging pandemic under control, engaging partners around the world on issues like poverty and climate change, and addressing issues of inequality and opportunity at home.

— Bill Gates (@BillGates) November 7, 2020